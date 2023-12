Abfahrt in Beaver Creek: Auf der "Raubvogelpiste" sind Krallen gefragt

Mit drei Wochen Verspätung und in Colorado statt in der Matterhorn-Region wollen heute die Abfahrer endlich in den Ski-Weltcup starten. In Beaver Creek stehen bis Sonntag zwei Abfahrten und ein Super-G (je 18.45 Uhr/live in ORF 1) an. Favorit ist der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der hier bereits viermal triumphierte. Doch Österreichs Speed-Fraktion um Vincent Kriechmayr und Daniel Hemetsberger ist ebenfalls heiß auf den Auftakt auf der herausfordernden "Raubvogelpiste".

Der Respekt: Für einen Ski-Superstar früherer Zeiten lief es hier immer prächtig: Hermann Maier gewann sechs Weltcuprennen plus zweimal WM-Gold bei den Titelkämpfen 1999. "Ich kann mich noch gut an meine erste Besichtigung erinnern. Oben geht’s ganz flach weg. Und du denkst: Wos is’n des?", erzählt der Salzburger. "Irgendwann kommt der erste Übergang. Die Ersten kommen grad wieder über die Kante rauf und ich hör nur: ,Ein Wahnsinn! Ein Waaahnsinn!‘ Also fahr ich weiter, schau in den Abgrund und denk mir: Ui! Auf einmal hat man nichts mehr gesehen. So steil geht’s da runter."

Der Kurs: Die Luft in den Rocky Mountains ist dünn. Der Startpunkt liegt 3483 Meter über dem Meeresspiegel. Von oben geht es rasante 2,6 Kilometer und 750 Höhenmeter hinunter bis ins Ziel, Gefälle von bis zu 65 Prozent. Die Strecke war für die WM 1999 vom Schweizer Bernhard Russi entworfen worden und hat bereits Klassikerstatus im Weltcup erlangt. "Ich betone, ich durfte diese Piste anlegen", sagt Russi gerne. "Es war ein Vergnügen. Denn der Berg hatte schon alles. Wir mussten eigentlich nichts tun, außer eine Linie runter zu finden." Viele warf diese Strecke schon ab. Etwa den Norweger Aksel-Lund Svindal, der 2007 beim "Golden Eagle Jump" böse zu Sturz kam und mehrere Wochen im Krankenhaus lag. Mit Maier ist Svindal aber auch der Rekordsieger auf der "Birds of Prey".

Oberösterreichs Hoffnungen: Der Mühlviertler Kriechmayr feierte hier 2017 im Super-G seinen allerersten Weltcupsieg. Nicht nur deshalb sagt er: "Beaver Creek ist eine der spektakulärsten Abfahrten im Kalender. Man ist am Limit, die Strecke gibt irrsinnig viel her. Endlich geht es los, es war ein langes Warten." Der Nußdorfer Hemetsberger zeigte am Mittwoch im Abschlusstraining trotz lädierten Zeigefingers als Vierter auf. Der 32-Jährige gibt zu bedenken: "Uns fehlen heuer die Schnee-Kilometer, weil es selten gepasst hat." Im US-Wintersportort sind Österreichs Abfahrer übrigens schon seit 2007 (Michael Walchhofer) ohne Sieg.

Andreas Ploier aus Straß im Attergau darf zum Abschluss in Beaver Creek am Sonntag im Super-G ran.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Hermann Maier Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.