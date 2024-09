Rodel-Weltmeister Wolfgang Kindl: "Spitzensport ist für mich aktuell kein Thema"

Der 36-jährige Tiroler verpasst das erste Eistraining kommende Woche in Lillehammer krankheitsbedingt. "Ich habe seit zwei Wochen Probleme mit den Lymphknoten und einige Untersuchungen durchlaufen", erklärte Kindl am Freitag in einer ÖRV-Aussendung. Die genauen Ergebnisse seien noch ausständig. "Spitzensport ist für mich aktuell kein Thema."

Im besten Fall kann Kindl Mitte Oktober in Sigulda erstmals auf Eis trainieren. Davor steht nach der Trainingswoche in Lillehammer für die ÖRV-Equipe noch ein Trainingsblock in Innsbruck auf dem Programm. "Ich muss der Sache auf den Grund gehen, gesund werden und darauf hoffen, in Lettland ins Bahntraining einsteigen zu können", sagte Kindl. Der Einsitzer-Weltmeister von 2017 hatte in der vergangenen Saison auch im Doppelsitzer mit Thomas Steu mit WM-Silber, EM-Gold und dem Gewinn des Gesamtweltcups überzeugt.

Die neue Weltcup-Saison beginnt am 30. November und 1. Dezember ebenfalls in Lillehammer. Eine Woche später wird auf der Heimbahn der Österreicher in Innsbruck-Igls gerodelt, die WM geht von 6. bis 8. Februar in Whistler in Kanada über die Bühne.

Mehr zum Thema Mehr Wintersport Stürzte einst ins Koma: Skispringer hört wegen mentaler Folgen auf TRONDHEIM. Der norwegische Olympiasieger Daniel-Andre Tande wird künftig nicht mehr von den Schanzen hinabspringen. Stürzte einst ins Koma: Skispringer hört wegen mentaler Folgen auf

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper