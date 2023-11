Villach setzte den Linzer Meistertrainer vor die Tür

Während die Black Wings, die gestern ihre längste Dienstreise in das rund acht Busstunden (538 Kilometer) entfernte Asiago antraten, für Kontinuität stehen, läuft es beim Villacher SV nicht rund. Der Tabellenfünfte der ICE Hockey League zog nach fünf Niederlagen aus den jüngsten sechs Matches die Reißleine und beurlaubte Trainer Rob Daum, der die Linzer 2011/12 zum zweiten Meistertitel in der Klubgeschichte geführt hatte.

Der 65-jährige Kanadier war seit 5. Februar 2020 (mit zehnmonatiger Unterbrechung) auf der Kommandobrücke der "Adler". Jetzt übernimmt sein Assistent Marcel Rodman. "Die Leistungen zuletzt waren unbefriedigend. Wir haben rasch gehandelt, um den Abwärtstrend zu stoppen. Die Mannschaft hat sich mit dem System von Daum nicht entsprechend identifizieren können", sagte VSV-Sportvorstand Gerald Rauchenwald.

In Linz ist Headcoach und Sportchef Philipp Lukas absolut unumstritten und mit Sicherheit der Vater der jüngsten Erfolge. Der EHC, der mit dem 2:0 gegen Bozen seinen siebenten Heimsieg en suite gefeiert hat, möchte seinen Höhenflug am Freitag (19.45 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) beim Vorletzten Asiago (nahe Trient, Bassano del Grappa oder Vicenza) fortsetzen. Das erste Saisonduell ging mit 5:2 an die Wings, Topscorer Graham Knott trug sich am 1. Oktober vier Mal in die Schützenliste ein.

Die Kosten einer Hotelübernachtung in Asiago tragen übrigens die Italiener, das war eine der Bedingungen für die Liga-Aufnahme im Jahr 2022. Der EHC bleibt diesmal sogar zwei Nächte, erst am Samstag geht es nach Bruneck weiter, wo ebenfalls um 19.45 Uhr (nachrichten.at) der HC Pustertal wartet.

"Es wird sicher intensiv. Wir müssen diszipliniert sein, Strafen kosten Kraft. Aber wir sind in der Lage, diese Situation zu meistern", sagte Philipp Lukas.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.