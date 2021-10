Steel Wings feierten Shutout-Sieg über Salzburgs Hockey Juniors

Die Steel Wings feierten am Donnerstagabend gegen die Red Bull Hockey Juniors einen 2:0-Heimsieg und damit eine gelungene Revanche für die 0:7-Pleite auswärts vor zwei Wochen. Fabio Rohm brachte die Linzer mit einem abgefälschten Brikmanis-Schuss in der 6. Spielminute in Führung. Acht Minuten später ließen sich die Salzburger erneut von den Steel Wings überraschen: Brodi Stuart traf zum 2:0.

In der Folge übernahmen die favorisierten Gäste das Kommando, scheiterten aber stets am guten Linzer Goalie Leon Sommer oder am Torgestänge. Es sollte für die Red Bulls einer dieser Abende bleiben, an denen das Spielgerät nicht ins Tor will. Folgerichtig war der 2:0-Heimsieg nach 60 gespielten Minuten fixiert. Für die Steel Wings war es der erste Shutout-Sieg der Vereinsgeschichte und der erste Erfolg gegen die Salzburger Hockey-Akademie. Außerdem haben die Stahlstadt-Cracks im zehnten Spiel den bereits fünften Erfolg gefeiert, was ebenfalls ein Rekordwert ist. Noch nie gelangen mehr als vier Saisonsiege oder zwölf Punkte.

„Wir haben uns vorgenommen, aggressiv in das Spiel zugehen und schnell in Führung zu gehen. Das ist uns sehr gut gelungen. Im zweiten Drittel haben wir einfach zu viel gewollt und daher zu viele Fehler gemacht. Wir haben aber wieder zu unserem Spiel gefunden und verdient gewonnen. Es war eine sehr gute Mannschaftleistung“ sage Coach Phillip Lukas nach dem Spiel.