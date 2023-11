Mit der Gier eines Spitzenreiters

Wenn bereits in der 19. Minute "Macht sie alle, schießt sie aus der Halle"-Sprechchöre durch die Linz-AG-Eisarena dröhnen, dann ist das nicht gerade das beste Signal für einen Eishockey-Gastverein. Die Steinbach Black Wings schickten die Pioneers Vorarlberg mit einer empfindlichen 7:2-(3:0, 1:2, 3:0)-Packung nach Hause. Damit war der sechste Heimerfolg en suite in trockenen Tüchern. Sehr zum Gaudium der 2850 Fans, die ein sportliches Feuerwerk des gierigen Liga-Spitzenreiters präsentiert bekamen.

Wohlgemerkt nach einem bangen Moment. In der Startphase hatte sich ein Puck auf die Tribüne verirrt und eine bedauernswerte Besucherin schmerzhaft erwischt. Die Ersthelfer waren sofort zur Stelle – darunter Black-Wings-Pressesprecher Michael Geltner, der die Patientin mit Wasser versorgte. Kurz darauf ging’s weiter – in Einbahnstraßenmanier.

Happy Birthday, Stefan Gaffal!

Der EHC spielte seine ganze Dominanz aus, ließ Scheibe und Kontrahenten laufen und glänzte am 27. Geburtstag von Stefan Gaffal, der nach einem Schuss in den Nacken auf dem Weg der Besserung ist und das Eistraining wieder aufgenommen hat, mit dem einen oder anderen Gustostückerl.

Zum Beispiel beim Treffer zum 2:0 (14.) von Martin Stajnoch, dem ein brillanter Haken samt Traumpass von Shawn St-Amant vorausgegangenen war. Oder beim 3:0 (18.) von Andreas Kristler, der von einem mustergültigen Rückhand-Zuspiel von Kapitän Brian Lebler profitierte. Das ist eines Tabellenführers würdig.

Klar, dass die Oberösterreicher, die sich für die 1:4-Niederlage im Ländle (im September) rehabilitierten, so lange wie möglich den Platz an der Sonne verteidigen wollen. "Das spornt uns an", sagt Verteidiger Gerd Kragl.

Es gibt freilich immer etwas zu verbessern. Das zweite Drittel war (wieder einmal) mit einem Schuss vor den Bug verbunden. Die Pioneers kamen auf 2:3 heran (35.), vom Ausgleich trennte sie nur die Stange (36.). Das war dann doch ein Weckruf für die Linzer, Logan Roe stoppte die Vorarlberger Aufholjagd noch vor der Pause mit dem 4:2 (39.). Topscorer Graham Knott sollte sein 16. Saisontor, das 5:2 (44.), nachlegen. Alles klar.

Etliche Cracks – darunter Doppel-Torschütze Julian Pusnik (8., 55./pp) und Sean Collins, der den Schlusspunkt setzte (7:2/54./pp) – trugen übrigens erstmals jenen Hals-Nacken-Schutz, den die Liga nach dem tragischen Unfalltod des England-Legionärs Adam Johnson verpflichtend einführen wird..

Am Sonntag (16 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) gastieren die Black Wings in Szekesfehervar. Also bei jenen drittplatzierten Roten Teufeln, die Schlusslicht Graz überraschend 4:6 unterlagen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.