In der Tragödie vereint, im Duell eine Klasse für sich

Auch wenn die Torsperre der Black-Wings-Goalies von Ljubljana-Mittelstürmer Maris Bicevskis nach stolzen 142:17 Minuten gebrochen wurde, ließ sich der EHC Linz nicht aufhalten und behauptete seine Position im Spitzenfeld der ICE Hockey League mit einem 4:2-(1:0, 1:1, 2:1)-Heimsieg vor 2866 Augenzeugen. Unter ihnen war der mit Applaus und Sprechchören empfangene Ex-Wings-Stürmer Daniel Oberkofler (926 Liga-Matches).

Vor dem Eröffnungsbully in der Linz-AG-Eisarena war die Stimmung alles andere als ausgelassen gewesen, die Cracks beider Klubs hatten – in der Tragödie vereint – einen Kreis geformt, sie senkten die Köpfe und gedachten in einer Schweigeminute, in der man eine Stecknadel fallen hätte hören können, Adam Johnson. Der US-Profi und ehemalige Mitspieler von Liga-Topscorer Graham Knott war am vergangenen Samstag in einem englischen Cup-Match tödlich verunglückt. Neben dem Konterfei des 29-Jährigen erschienen eine Kerze und der auf Englisch gehaltene Schriftzug "In liebender Erinnerung" auf dem Videowürfel.

Aber die Show muss weitergehen, das verlangt der Job, dem die Black Wings höchst professionell nachgehen. Sie schnürten die "Drachen" aus Slowenien im ersten Drittel fast Powerplay-artig ein, 19:8-Schüsse und das 1:0 von Viertlinien-Stürmer Marco Brucker nach 148 Sekunden (3.) waren die logische Konsequenz.

Nicht zum ersten Mal sollte der Faden im 2. Abschnitt reißen, nach dem 1:1 (23.) brachte aber Kapitän Brian Lebler das Schiff mit seinen Liga-Toren 357, 358 und 359 wieder auf Kurs. Ein Treffer fehlt noch auf den Rekord.

Am Sonntag (16.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) gastieren die Black Wings beim amtierenden Champion und Spitzenreiter Salzburg, der das erste Saisonduell 4:3 nach Penaltyschießen gewann. Es hat Tradition, dass hunderte Linzer Fans den Weg in die Mozartstadt antreten, um ihren EHC zu unterstützen.

"Das ist beeindruckend. Ich habe das erlebt, als ich mein Debüt bei den Salzburger Profis (2018/19, Anm.) gab", erinnert sich Wings-Stürmer Nico Feldner im OÖN-Podcast "Eisbrecher".

Nach der Schlusssirene dürfen die Wings durchatmen, wegen der Länderspiel-Pause mit dem Deutschland-Cup (ohne Linz-Beteiligung) geht es erst am 17. November gegen Pustertal weiter. "Es ist wichtig, sich zu erholen. Es war eine anstrengende Phase für Körper und Geist", weiß Coach Philipp Lukas, der seinen Schützlingen in zwei Etappen mindestens fünf freie Tage gönnen wird.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

