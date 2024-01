Ein Trostpflaster für die unglücklichen Black Wings

Die Stimmung unter den 4087 Augenzeugen in der Linz-AG-Eisarena war prächtig, der Auftritt der Steinbach Black Wings beherzt, die Ausbeute aber wenig zufriedenstellend. Das Team von Philipp Lukas unterlag dem Rekordmeister und Spitzenreiter KAC, der als Erster ein Ticket für das Eishockey-Play-off-Viertelfinale löste, 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

"Wir brauchen uns nicht zu verstecken, auch für uns war der Sieg möglich. Wir müssen das abhaken und am Freitag (gegen Bozen, Anm.) wieder mit Energie kommen", sagte Linz-Stürmer Andreas Kristler, der sein Team im Powerplay in Führung geschossen hatte (25.).

Doch die "Rotjacken" ließen nicht locker und schlugen eiskalt zurück: Simeon Schwinger überwand den starken Goalie Rasmus Tirronen zum 1:1 (39.), Nick Petersen stellte im Schlussdrittel aus einem – von den Wings fahrlässig verteidigten – Konter auf 1:2 (47.).

"Fehler werden von so einer Supertruppe wie Klagenfurt bestraft, das Glück muss man sich erarbeiten", weiß Kristler. Letztlich sollte sich der Chancenwucher rächen. Trotzdem war vieles positiv. Etwa der engagierte Auftritt der vierten Linie mit dem starken Jakob Mitsch oder die Resultate der Konkurrenten im Kampf um einen Top-Sechs-Platz. Dass Innsbruck, Villach und Pustertal ebenfalls Niederlagen kassierten, schadet nicht. Es ist zumindest ein Trostpflaster.

Black-Wings-Präsident Peter Nader zeigte sich von der Kulisse begeistert: "Der Eishockey-Standort Linz lebt – es ist schön, so etwas zu sehen. Vor zwei, drei Jahren waren wir noch am Tabellenende, jetzt spielen wir wieder vorne mit. Das wird honoriert. Unsere Fans bekommen etwas geboten." Und sie sind treu, auch wenn die Ergebnisse in der jüngeren Vergangenheit nicht ganz nach Wunsch waren. Von den jüngsten zwölf Partien gingen neun verloren.

Olimpija Ljubljana - HC Innsbruck 5:2 (3:1,1:0,1:1) Graz99ers - Pioneers Vorarlberg 1:4 (0:0,1:2,0:2) HCB Südtirol - Vienna Capitals 7:3 (0:3,4:0,3:0) EC Salzburg - EC VSV 4:1 (0:0,3:1,1:0) Black Wings Linz - EC-KAC 1:2 (0:0,1:1,0:1) Asiago Hockey - Pustertal Wölfe 6:3 (2:1,0:0,4:2)

1. EC-KAC 42 25 3 6 8 155:95 60 87 * 2. Fehervar AV19 41 24 2 3 12 136:115 21 79 3. EC Salzburg 41 21 5 4 11 120:98 22 77 4. HCB Südtirol 41 21 4 0 16 117:102 15 71 5. HC Innsbruck 42 16 7 6 13 122:119 3 68 6. Black Wings Linz 41 16 5 8 12 133:106 27 66 7. EC VSV 41 18 4 4 15 139:121 18 66 8. Pustertal Wölfe 42 17 5 4 16 125:119 6 65 9. Olimpija Ljubljana 42 16 5 3 18 132:129 3 61 10. Pioneers Vorarlberg 42 15 3 3 21 132:137 -5 54 11. Vienna Capitals 42 8 7 7 20 106:155 -49 45 12. Asiago Hockey 41 7 5 8 21 106:165 -59 39 13. Graz99ers 42 6 5 4 27 82:144 -62 32

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

