6:5-Sieg half den Black Wings nicht

Ein bisschen war die Luft draußen bei den Steinbach Black Wings nach dem direkten Einzug in das Eishockey-Viertelfinale am Mittwoch in Asiago. Es hatte lange den Anschein, als wollte sich vor den am 3. März beginnenden Play-offs, die an der Unteren Donaulände unter dem Motto "Herz aus Stahl!" laufen, niemand wehtun. Trotzdem hatte das letzte Match im Grunddurchgang, das die Linzer vor 4489 Fans gegen Ljubljana mit 6:5 (2:2, 1:2, 3:1) für sich entschieden, Unterhaltungswert.

Auch ein Kantersieg hätte den Wings nicht geholfen, um das erhoffte Heimrecht zum Auftakt der K.-o.-Phase zu ergattern. Klagenfurter Schützenhilfe blieb nämlich aus. Tabellenführer KAC, der sich übrigens gemeinsam mit Fehervar (9:1 in Graz) für die Champions League qualifiziert hat, unterlag in Bozen 0:3. Damit war der vierte Platz in Südtiroler Händen.

Die Linzer gehen als Fünfte in die Play-offs, zumindest zwei Heimmatches in der Best-of-7-Serie sind garantiert – am Dienstag, 5. März (19.15 Uhr), und am Samstag, 9. März (18 Uhr). Für Tickets standen die Anhänger bereits kurz nach Spielende Schlange.

Der Gegner wird erst nach Abschluss des Achtelfinales (Pre-Play-offs) am kommenden Dienstag oder Donnerstag feststehen. Bis dahin sollte die Fieberkurve bei den Black Wings, die jetzt ein freies Wochenende genießen, wieder gesunken sein. Gegen Ljubljana fehlten krankheitsbedingt Brodi Stuart, Andreas Kristler, Raphael Wolf, Martin Stajnoch und Coach Philipp Lukas, der von seinen Assistenten Mark Szücs und Jürgen Penker vertreten wurde.

Die beiden sahen einen blendend aufgelegten Nico Feldner, der sich mit vier Scorerpunkten hervortat. Die Treffer zum 1:0 (5.) und 3:2 (28.) gingen auf das Konto des 25-Jährigen. So tankt man Selbstvertrauen für die heißeste Phase einer Saison.

Auch Brian Lebler (16.), Sean Collins (41.) und Emilio Romig (44.) trugen sich in die Schützenliste ein. Nicht zu vergessen Shawn St-Amant, der 65 Sekunden vor der Sirene in 5:3-Überzahl das 6:5 (59.) fixierte. Damit war er zum dritten Mal in Folge Matchwinner.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League

ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.