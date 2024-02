4:1 – die Black Wings flogen in die Play-offs

Shawn St-Amant glänzte in Asiago mit einem Hattrick.

Geschafft! Im Gegensatz zur vergangenen Eishockey-Saison haben sich die Steinbach Black Wings auf direktem Weg für die Play-offs qualifiziert. Nach dem mit Anlaufschwierigkeiten erkämpften 4:1-(0:1, 0:0, 4:0)-Erfolg in Asiago sind die Schützlinge von Philipp Lukas in der letzten Grunddurchgangsrunde am Freitag (19.15 Uhr) nicht mehr aus den Top Sechs zu verdrängen.

Im Match gegen Olimpija Ljubljana in der Linz-AG-Eisarena steht trotzdem einiges auf dem Spiel – nämlich das wichtige Heimrecht in der Best-of-7-Viertelfinalserie.

Mehr zum Thema Black Wings Black Wings stehen nach 4:1-Sieg über Asiago im Playoff-Viertelfinale ASIAGO. Die Steinbach Black Wings haben sich mit einem 4:1-Auswärtssieg in Asiago ins Playoff-Viertelfinale geschossen. Der Liveticker zum Nachlesen: Black Wings stehen nach 4:1-Sieg über Asiago im Playoff-Viertelfinale

Dafür braucht es Rang vier, der im Fernduell mit den einen Punkt voranliegenden "Füchsen" aus Bozen ausgefochten wird. Die Oberösterreicher haben die auf dem Papier einfachere Aufgabe, denn die Südtiroler bekommen es mit dem überlegenen Spitzenreiter und Rekordmeister KAC zu tun.

Wie auch immer: Seit 21.23 Uhr darf einmal kräftig durchgeatmet werden. Der letzte Schritt zum ersten Etappenziel war ein mühsamer, obwohl Asiago der Ruf als Schießbude der Liga (192 Gegentreffer) vorauseilte. Ähnlich wie zuvor in Szekesfehervar (1:2) und gegen Villach (2:1) waren die Black Wings 48 Minuten erfolglos angerannt, doch dann genügten 133 Sekunden, um den Spieß vor 2200 Augenzeugen im Palazzo del Ghiaccio di Asiago umzudrehen.

Shawn St-Amant, jener 27-jährige Kanadier, der seit Sommer 2022 Eishockey in Linz zelebriert, avancierte wie schon am Sonntag zum Matchwinner. Der Stürmer schnürte nach 0:1-Rückstand (19.) einen lupenreinen Hattrick (49., 51., 54.) und hatte mit seinen Saisontoren 15, 16 und 17 den Löwenanteil.

Emilio Romig Stürmer der Black Wings Alle Folgen Emilio Romig, Stürmer der Steinbach Black Wings, über die laufende Saison, warum man aus den vergangenen Wochen Positives mitnehmen kann, über Leadership und darüber, wie seine persönliche Zukunft aussehen könnte.

Den Schlusspunkt setzte Graham Knott zwei Sekunden vor der Sirene mit einem Schuss ins leere Netz – 4:1 (60.). Längst kein Grund, die Füße hochzulagern – außer bei der nächtlichen neunstündigen Heimreise. "Wir sind noch nicht am Ende unseres Weges hier in Linz", sagte Emilio Romig im OÖN-Podcast "Eisbrecher" zu "Mister Liveticker" Markus Prinz. Niemand hat hier Lust auf Urlaub, die Meisterschaft darf noch lange dauern.

In der Tabelle ist fast alles klar: Neben Bozen und den Black Wings zog auch Villach (1:0 gegen Innsbruck) in das Viertelfinale ein. Die Tiroler, Pustertal, Ljubljana und Vorarlberg bestreiten die Pre-Play-offs (7. – 10.).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos