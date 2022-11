Verstappen missachtete Teamorder - "das zeigt, wie er wirklich ist"

Runde 67 im Grand-Prix von Brasilien. Nach einer Safety-Car-Phase bekommt Weltmeister Max Verstappen per Funk die Anweisung, den vor ihm liegenden Teamkollegen Sergio Perez (der keine frischen Reifen mehr zur Verfügung hat) zu überholen und Plätze gut zu machen, und eventuell Charles Leclerc um eine Position zu verdrängen, der in der Fahrer-Wertung mit Perez um Platz zwei kämpft. Verstappen überholt Perez vier Runden vor Rennende.

Der Niederländer schafft es nicht, zu Leclerc vorzustoßen. Deshalb kommt in Runde 71, der letzten Rennrunde, die Order seines Renningenieurs Gianpiero Lambiase: "Max, lass Checo (Sergio, Anm.) bitte vorbei." Doch Verstappen wird nicht langsamer. Hugh Bird, der Ingenieur von Sergio Perez funkt seinem Fahrer unterdessen: "Okay, Max wird dich vorbeilassen."

Verstappen fährt vor Perez über die Ziellinie. Auf die Frage von Lambiase, was passiert sei, entgegnet Verstappen: "Ich habe es euch schon beim letzten Mal gesagt. Fragt mich das nicht noch einmal, okay? Ist das klar? Ich habe meine Gründe genannt. Und ich stehe dazu." Red-Bull-Teamchef Christian Horner schaltet sich in den Funk mit Perez und entschuldigt sich: "Tut mir leid, Checho!" Hugh Bird ergänzt: "Wir werden anschließend alles besprechen." Die Antwort des Mexikaners sagt aber fast alles: "Ja, das zeigt, wie er wirklich ist."

Red-Bull-Racing-Chef Helmut Marko und Teamchef Horner baten die beiden Piloten nach dem Rennen zum Gespräch. Was hinter verschlossenen Türen besprochen wurde, ließen sich aber beide nicht entlocken. "Max wird alles dafür tun, dass Sergio den zweiten Platz in der Fahrerwertung schafft", sagte Marko auf ORF-Nachfrage. Für weitere Fragen war er nicht bereit. Teamchef Horner antwortete ebenfalls ausweichend: "Wir schauen nach vorne, nicht nach hinten."