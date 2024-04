MotoGP: Double für Vinales in Austin

Der erst 19-jährige KTM-Pilot Pedro Acosta mischt in der MotoGP weiterhin stark mit. Der Spanier musste sich in einem hochklassigen Rennen beim Motorrad-Grand-Prix in Austin/Texas nur seinem Landsmann Maverick Vinales auf Aprilia geschlagen geben, der sich nach dem Sprinterfolg das Double holte.

Dritter wurde der Italiener Enea Bastianini vor seinem in der WM führenden Ducati-Markenkollegen Jorge Martin aus Spanien. Austin (Texas). Vinales hatte aus der Pole Position vorne weg fahrend einen schlechten Start erwischt, kämpfte sich von Position neun ganz nach vorne.

Als erster Pilot gewann er MotoGP-Rennen für drei verschiedene Hersteller. Weltmeister Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) wurde Fünfter. Marc Marquez (ESP/Ducati) fiel mit Zwischenführung zehn Runden vor Schluss aus. Vinales erklärte, dass er die Unterstützung gespürt habe. "Es war spektakulär. Ich habe Geschichte geschrieben." Acosta sprach von einem "unglaublichen" Rennen. "Ich habe die Überholmanöver genossen. Das hat viel Spaß gemacht."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper