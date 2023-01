LIVE: 36. Jännerrallye startet nach kuriosem Shakedown

Jetzt aktualisieren!

16:08 Uhr: Die Fans warten immer noch - zumindest laut den Daten, die uns zur Verfügung stehen. Denn noch ist laut Zeitnehmung noch kein Pilot gestartet.

16:05 Uhr: Die SP1 ist 9,14 Kilometer lang und hat vier Actionzonen, in der die Zuschauer auf die Piloten warten.

16:02 Uhr: Adrien Fourmaux nimmt den Kurs mit der Nummer eins in Angriff. Danach folgt die Nummer 99 - Gregoire Munster. Danach folgen Simon Wagner, Hermann Neubauer, Martin Rossgatterer, Kris Rosenberger, Johannes Keferböck, Raimund Baumschlager, Julian Wagner, Michael Lengauer, Philipp Kreisel, Gerald Rigler, Ernst Haneder und Martin Fischerlehner.

16:00 Uhr: Los geht's! Die Jännerrallye 2023 ist gestartet!

15:55 Uhr: Soeben wurde der Liveticker auch via Jännerrallye-App freigeschalten. Wir begrüßen auch alle Leser, die uns via App mitverfolgen. Servus!

15:50 Uhr: In den vergangenen beiden Jahren musste die Jännerrallye wegen der Corona-Pandemie oder der dadurch entstandenen Planungsunsicherheit jeweils abgesagt werden. Im Vorjahr wäre sie in erster Instanz auf Februar verschoben worden, dann aber doch abgesagt. So sehen wir heute die erste post-pandemische Auflage des Rallye-Klassikers.

15:45 Uhr: Wird es nach 2018 und 2019 auch heuer einen oberösterreichischen Sieger bei der Jännerrallye geben? Oder setzt sich die nationale oder internationale Konkurrenz durch? Die jüngsten drei Bewerbe gingen an den Salzburger Hermann Neubauer (2020), den Mauthausener Julian Wagner (2019) und den Unterweitersdorfer Johannes Keferböck (2018).

15:40 Uhr: Der Weg ins Pressezentrum, das heuer wieder etwas entfernt vom Fahrerlager liegt, hat schon verdeutlicht, dass die Rallye hier viele Menschen bewegt. Vor allem im Freistädter Zentrum hat es in Richtung Messehalle bereits etwas gestaut.

15:30 Uhr: Die ersten Rallyeboliden machen sich vom Rallyezentrum in Freistadt aus auf den Weg nach Lasberg, wo in einer halben Stunde die erste Wertungsprüfung startet.

15:15 Uhr: Beim Shakedown heute Vormittag war bereits einiges los, er musste nach einem Unfall vorzeitig abgebrochen werden. Die Bestzeit bis dahin hat Simon Wagner gehalten. Er lag um einen Hauch vor Hermann Neubauer, dem Franzosen Adrien Fourmaux, Michael Lengauer, Jan Cerny, Martin Rossgatterer und Raimund Baumschlager. Markus Stockinger krachte gegen einen Stromverteiler, woraufhin die Leitung abgeschaltet werden musste und der Shakedown in weiterer Folge abgebrochen wurde.

15.00 Uhr: Servus und herzlich willkommen zum Auftakt der 36. Internationalen Jännerrallye powered by Wimberger

Das Tagesprogramm am Donnerstag:

9.00 - 13.00 Uhr: Shakedown in Oberrauchenödt

14.00 Uhr: Ceremonial Start am Freistädter Hauptplatz

16.00 Uhr: SP1 Lasberg

19.00 Uhr: Fahrervorstellung in der Freistädter Messehalle

Einen Überblick über alle Actionzonen bekommen Sie in der Jännerrallye-App und auf jaennerrallye.at

