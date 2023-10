Tischtennis: Wels in Champions League in Düsseldorf chancenlos

Bei Titelverteidiger Borussia Düsseldorf gab es demnach eine 0:3-Niederlage. Andreas Levenko gegen Qui Dang, Jiri Martinko gegen Anton Källberg und Felix Wetzel gegen Timo Boll waren auf verlorenem Posten. Am 19. und 22. November kommt es für die Welser zu einem Heim-Doppel gegen Düsseldorf und Sporting Lissabon. In Portugal wird am 3. Dezember gespielt.

Die Gewinner der vier Gruppen kommen ins Semifinale, die Zweiten steigen in den Europe Cup um.

