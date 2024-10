Tischtennis: Gardos/Polcanova haben bei EM Mixed-Medaille sicher

Die EM-Dritten von 2022 feierten erst ein 3:2 über die Polen Maciej Kubik/Katarzyna Wegrzyn und fertigten danach die serbische Paarung Dimitrije Levajac/Izabela Lupulesku mit 3:0 ab. Am Freitag (12.30 Uhr) treffen Gardos/Polcanova im Halbfinale auf Annett Kaufmann/Patrick Franziska (GER).

"Die Medaille tut sehr gut und ist für unser gesamtes Team für den weiteren Turnierverlauf eine super Motivation", erklärte Sportdirektor Stefan Fegerl. ÖTTV-Aushängeschild Polcanova atmete erleichtert auf. "Bei unserem ersten Spiel war ich richtig nervös, habe das dann aber gut meistern können", sagte die Linzerin, die zwischendurch an der Seite der Rumänin Bernadette Szocs ebenso erfolgreich ihr Sechzehntelfinale im Frauen-Doppel bestritt und in ihrem vierten Spiel des Tages ab 17.00 Uhr im Einzel ins Geschehen eingreift.

Auch Gardos steht am Abend noch solo am Tisch, zuvor erreichte er mit Daniel Habesohn im Herren-Doppel das Achtelfinale. Dort sind am Freitag (9.30) Qiu Dang/Benedikt Duda (GER) die Gegner.

