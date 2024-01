Teamchef lässt Torhüter daheim: Österreichs 16-Mann-Kader für die EM steht

Torhüter Thomas Eichberger steht nicht in Österreichs Kader für die am Mittwoch in Deutschland beginnende Handball-EM.

Das gab der ÖHB am Monat nur wenige Stunden vor dem finalen Testspiel in Linz gegen Island bekannt.

Auch ohne den bei Krems engagierten Eichberger weist der 16-Mann-Kader mit Ralf Patrick Häusle und Constantin Möstl zwei Torhüter aus. Österreich bekommt es in Mannheim in Gruppe B mit Rumänien (Freitag), Kroatien (Sonntag) sowie Spanien (Dienstag) zu tun. Die zwei besten Teams pro Gruppe steigen in die Hauptrunde auf.

Österreichs EM-Kader

Torhüter:

Ralf Patrick Häusle (Bregenz)

Constantin Möstl (Hard)

Nemanja Belos (Graz)

Mykola Bilyk (Kiel/D)

Janko Bozovic (Al-Sulaibikhat/Kuwait))

Lukas Hutecek (Lemgo-Lippe/D)

Markus Mahr (Bregenz)

Michael Miskovez (Schwaz)

Moritz Mittendorfer (Krems)

Boris Zivkovic (Azoty Pulawy/Pol)

Eric Damböck (Margareten)

Sebastian Frimmel (Szeged/Hun)

Jakob Nigg (Margareten)

Robert Weber (Bärnbach)

Lukas Herburger (Schaffhausen/Sui)

Tobias Wagner (Bregenz)

