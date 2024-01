Das Handball-Wunder von Linz bleibt unvergessen

Wenn Islands Riesen (Olympia-Silber 2008, EM-Bronze 2010) in Linz Station machen, werden unweigerlich Erinnerungen an die vielleicht denkwürdigste Aufholjagd in der österreichischen Handball-Geschichte wach. Wir schreiben den 21. Jänner 2010, Schauplatz Tips-Arena auf der Gugl: 6000 enthusiasmierte Fans sehen, wie die rot-weiß-rote Auswahl von Dagur Sigurdsson bei der Heim-EURO im Finish aufdreht, in den letzten 48 Sekunden drei Tore, darunter das 37:37 von Markus Wagesreiter mit der Sirene,