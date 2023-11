EM-Debüt mit 33 Jahren: "Sonst würde ich mich in den Hintern beißen"

Für Florian Doppelhammer kommt es durchaus gelegen, dass die Judo-Europameisterschaften von Freitag bis Sonntag in Montpellier im Anschluss an die Herbstferien stattfinden.

Dadurch hatte der Sportkoordinator des Linzer Georg-von-Peuerbach-Gymnasiums mehr Zeit, sich auf seine erste EM vorzubereiten. Trotz seines Debüts ist der Feldkirchner mit seinen fast 34 Jahren der Älteste in Österreichs 15-köpfigem EM-Aufgebot.

So richtig gerechnet habe er nicht mehr damit, sagt Doppelhammer, der sich heuer mit seinem überraschenden fünften Platz beim Heim-Grand-Prix in Linz empfohlen hatte. Als Judo-Landestrainer liegt sein Fokus zwar schon sehr darauf, die nächste Generation voranzubringen, doch entgehen lassen wollte er sich seine späte EM-Chance dann doch nicht.

"Sonst würde ich mich in den Hintern beißen, wenn ich in 20 Jahren zurückschaue und mich frage, wie das wohl gewesen wäre", sagt der Kämpfer des UJZ Mühlviertel, der am Freitag bis 66 Kilogramm auf die Matte geht.

Grünes Licht für Wachid Borchashvili

Neben ihm sind mit den Welsern Daniel Leutgeb (bis 60/Freitag) sowie Shamil und Wachid Borchashvili (beide bis 81/Samstag) drei weitere Oberösterreicher im Aufgebot, wobei hinter dem Antreten Wachids wegen einer Knöchelblessur ein Fragezeichen stand.

Ein MRT gab diese Woche Entwarnung. "Ein Start ist aus medizinischer Sicht kein Problem. Dem Knöchel geht es schon wieder viel besser", sagt der 25-Jährige.

Abseits der zwei Brüder gelten Michaela Polleres (bis 70), Aaron Fara (bis 100) und Lubjana Piovesana (bis 63) als die größten österreichischen Hoffnungen auf eine EM-Medaille.

Das ist Österreichs EM-Aufgebot (unten nach rechts klicken):

Autor Reinhold Pühringer Redakteur Sport Reinhold Pühringer