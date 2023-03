SK Vöest geht auf Jubiläumstitel los

19 Meister-Titel haben die Gewichtheber des SK Vöest Linz bereits in der Vereinsgeschichte errungen, nun gehen sie auf das Jubiläum los. Gegner in der ersten Bundesligarunde ist am Samstag (18 Uhr) gleich der Lokalrivale und vorjährige Vize-Meister, die WKG Innviertel Lochen/Ranshofen.

"Unsere Leute sind fit und heiß auf das Derby", sagt Vöest-Sektionsleiter Klaus Hofwimmer, der neben Ex-Europameister Sargis Martirosjan, den aufstrebenden Hmayak Misakyan und Veronika Honcharova auch Neuzugang Julian Heidenbauer aufbieten kann. Die Favoritenrolle in Lochen liegt diesmal klar bei den Linzern, nachdem letzte Saison das Vorrunden-Duell nur knapp mit 2:1 gewonnen werden konnte. Diesmal ist die Ausgangslage klarer.

Das weiß auch Innviertels stärkste Dame, Sarah Fischer: "Dadurch, dass sich alle anderen Mannschaften verstärkt haben und wir uns leider nicht, muss ich realistisch sagen, dass wir wohl hinter Vöest und Vösendorf anzusiedeln sind."

Ihre Trainingspartnerin, die 18-jährige Lena Raidel, im Vorjahr Zehnte der U20-EM, möchte so bald wie möglich die Norm für eine weitere Teilnahme bei den Titelkämpfen erreichen. Dazu benötigt die Straßwalchnerin eine Zweikampf-Leistung von 177 Kilogramm.

