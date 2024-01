Novak Djokovic nimmt Fahrt auf: "Das Feuer brennt noch in mir"

Im Achtelfinale deklassierte der Tennis-Titelverteidiger in Melbourne den Franzosen Adrian Mannarino mit 6:0, 6:0, 6:3 und zeigte dabei eine absolute Topleistung. "Die ersten beiden Sätze waren die besten, die ich seit langer Zeit gespielt habe", sagte der 24-fache Grand-Slam-Champion.

"Ich bin gesundheitlich und sportlich auf einem sehr guten Weg", meinte der in Melbourne seit 2018 ungeschlagene 36-Jährige, der sich zu Beginn des Turniers mit einer Erkältung geplagt hatte. Ans Aufhören denkt der Serbe keine Sekunde: "Solange ich die Nummer eins der Welt und auf der Höhe meines Spiels bin, habe ich nicht vor, das Tennis zu verlassen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht am Ende bin. Das Feuer brennt noch in mir." Der "Djoker" steht zum 58. Mal in einem Grand-Slam-Viertelfinale und egalisierte damit den Rekord von Roger Federer (Sui). Nächster Gegner ist Taylor Fritz (USA).

Ein absolutes Hoch hat auch Coco Gauff (USA/4), die beim 6:1, 6:2 gegen Magdalena Frech (Pol) – vor den Augen der 85-jährigen Tennis-Legende Rod Laver – nichts anbrennen ließ. "Danke, dass Sie zu meinem Spiel gekommen sind. Es ist eine große Ehre", sagte Gauff. Der Höhenflug der erst 16-jährigen Mirra Andrejewa (Rus) ging gegen Barbora Krejcikova (Cze/9) zu Ende.

Australian Open (Grand Slam, 52,95 Millionen Euro, Hartplatz), Herren, Achtelfinale: Novak Djokovic (Srb/1) – Adrian Mannarino (Fra) 6:0, 6:0, 6:3, Jannik Sinner (Ita/4) – Karen Chatschanow (Rus/15) 6:4, 7:5, 6:3, Andrej Rublew (Rus/5) – Alex de Minaur (Aus/10) 6:4, 6:7 (5), 6:7 (4), 6:3, 6:0, Taylor Fritz (USA/12) – Stefanos Tsitsipas (Gre/7) 7:6 (3), 5:7, 6:3, 6:3. Viertelfinale: Djokovic – Fritz, Sinner – Rublew Damen, Achtelfinale: Aryna Sabalenka (Blr/2) – Amanda Anisimova (USA) 6:3, 6:2, Coco Gauff (USA/4) – Magdalena Frech (Pol) 6:1, 6:2, Marta Kostjuk (Ukr) – Maria Timofejewa (Rus/Q) 6:2, 6:1, Barbora Krejcikova (Cze/9) – Mirra Andrejewa (Rus) 4:6, 6:3, 6:2. Viertelfinale: Kostjuk – Gauff, Sabalenka – Krejcikova

