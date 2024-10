Noch ist Zverev eine Nummer zu groß für den talentierten Mister Schwärzler

Joel Schwärzler gab sein Debüt in der Wiener Stadthalle.

 Wie Dominic Thiem anno 2011 macht auch die ehemalige Nummer eins der Junioren-Weltrangliste, Joel Schwärzler, die ersten Gehversuche auf ATP-Niveau auf rot-weiß-rotem Boden. Der 18-Jährige hat heuer sein Debüt im Kitzbühel-Hauptfeld gegeben und auch in der Wiener Stadthalle eine Wild Card bekommen. Dass der Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev (D) – der auf dem Papier stärkste Gegner, mit dem es Schwärzler je zu tun bekommen hat – (noch) eine Nummer zu groß sein würde, lag auf der Hand.

Der Vorarlberger hatte vor gut 6000 Besuchern nach 68 Minuten mit 2:6, 2:6 das Nachsehen. Als Trostpflaster bleiben der Nummer 347 im ATP-Ranking 19.500 Euro brutto – und unbezahlbare Erfahrungswerte. "Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, dass ich hier spielen darf. Dafür bin ich sehr dankbar, denn meine vergangenen Wochen waren leistungsmäßig nicht so, dass ich mich aufgedrängt hätte", zeigte sich Schwärzler selbstkritisch. Das braucht es auch, um ein Großer werden zu können.

Heuer hat der ehemalige Schützling von ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer mit der Union Stein & Co Mauthausen den Bundesliga-Titel erobert. Vor zwei Wochen kämpfte sich Schwärzler beim Challenger in Valencia über die Quali in das Achtelfinale vor. Auf diesem Niveau hatte er zuvor im Mai seinen ersten Titel gewonnen.

Nach dem Abgang aus der Südstadt vor einem Monat wird der Youngster in Wien vom spanischen Coach Juan Ozon-Llacer, der früher erfolgreich mit dem Chilenen Nicolas Jarry (Nummer 34 der Welt) zusammengearbeitet hat, betreut. "Wir sind in einer Art Testphase und gerade dabei, uns gegenseitig näher kennenzulernen. Bisher klappt es sehr gut", berichtete Schwärzler.

Matteo Berrettini (Ita), Wimbledon-Finalist 2021, steht nach dem 7:5, 6:4 gegen Marton Fucsovics (Hun) in der Runde der letzten 16.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

