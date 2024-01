Nike und Tiger Woods: Legendäre Markenbeziehung endet nach 27 Jahren

Es war eine der legendärsten Markenbeziehungen in der Geschichte des Sports - jetzt gehen Golfstar Tiger Woods und Sportartikelhersteller Nike getrennte Wege. Der amerikanische Großkonzern, der im Dezember bekanntgab, in den nächsten drei Jahren Kosteneinsparungen in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar zu planen, und Golfstar Tiger Woods beenden nach 27 gemeinsamen Jahren ihre Zusammenarbeit. Dies teilt der 48-Jährige am Montag über seine Social-Media-Kanäle mit.

Seit 1996 war Woods von Kopf bis Fuß mit den berühmten Nike-Haken geschmückt. 2013 unterzeichnete er einen neuen Zehn-Jahres-Vertrag, welcher sich Berichten zufolge auf rund 200 Millionen US-Dollar belief. Dieser Vertrag wird nun nicht verlängert.

"Wird neues Kapitel geben"

"Vor über 27 Jahren hatte ich das Glück, eine Partnerschaft mit einer der bekanntesten Marken der Welt zu beginnen", erzählt Woods in seinem emotionalen Statement. "Die Tage seitdem waren mit so vielen tollen Momenten und Erinnerungen gefüllt, wenn ich anfangen würde, sie zu benennen, könnte ich ewig weitermachen."

In der Erklärung gibt die Golf-Ikone nicht bekannt, welche Bekleidungsmarken er bei zukünftigen Events tragen würde, stellt aber klar: "Ja, es wird sicherlich ein neues Kapitel geben!"

