NFL-Profi BJ Thompson (25) erlitt Herzstillstand

Bild: (APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/JAMIE SQUIRE)

BJ Thompson (25) wurde laut einem Bericht auf der NFL-Homepage am Donnerstag von Betreuern und Medizinern des Super-Bowl-Champions bis zum Eintreffen eines Krankenwagens betreut und sei in einem stabilen Zustand.

Die Chiefs sagten alle weiteren Termine für Donnerstag ab, die geplanten Presserunden mit Cheftrainer Andy Reid und weiteren Football-Profis sollen am Freitag nachgeholt werden. Thompson kam in der vergangenen Saison nur in einer Partie zum Ende der Hauptrunde zum Einsatz.

