Köllerer wettert gegen Thiem: "Der wird bald im Zirkus Karten verkaufen"

2011 musste der Welser Daniel Köllerer seine Tenniskarriere beenden, weil er wegen Spielmanipulationen in drei Fällen lebenslang gesperrt worden war. Zu seiner besten Zeeit war er in der Weltrangliste auf Platz 55. Danach war es lange Zeit still um "Crazy Dani" (ein Spitzname aus seiner aktiven Zeit), ehe er in mehreren Trash-TV-Formaten ("Promi Big Brother", "Adam sucht Eva" oder "Forsthaus Rampensau") im Fernsehen zu sehen war.

In einem Interview mit einer Tageszeitung, das er anlässlich der Geburt seines Sohnes geführt hatte, äußerte er sich nun mehrmals über Dominic Thiem. "Der Typ hat ständig irgendwas. Wenn ich jetzt gegen den motze, bin ich ja nicht mal mehr der Buhmann. Dann bin ich der Gefeierte, weil ich derjenige bin, der es endlich mal ausspricht. Thiem hätte nie einen Grand Slam gewonnen, wenn Corona nicht gewesen wäre. Sein Ranking mit Nummer drei war viel zu gut. Du siehst ja, wo der jetzt herumkrebst. Beim Davis-Cup gegen die Nummer 700 musste er einen Satzball abwehren."

"Im Zirkus Karten verkaufen"

Auch die Fitness von Thiem ist Köllerer ein Dorn im Aufe. "Der stemmt sich nicht mal mehr gegen eine Niederlage. Und von körperlicher Fitness sind wir ohnehin meilenweit entfernt. Der gewinnt doch kein Fünf-Satz-Match mehr. Den ersten verschläft er sowieso jedes Mal, keine Ahnung, wo er da noch ist. Wenn er so weitermacht wie jetzt, wird er bald im Zirkus Karten verkaufen."

