Handball-Sensation: ÖHB-Männer nach 33:33 gegen Spanien in EM-Hauptrunde

Kroatien hat sich in Pool B am letzten Spieltag der Vorrunde in Mannheim den Gruppensieg und damit so wie Österreich den Aufstieg in die Hauptrunde gesichert. Gegen das punktelose Schlusslicht Rumänien behielt der Favorit am Dienstag mit 31:25 (16:12) die Oberhand, schloss die erste Turnierphase mit fünf Zählern vor dem ÖHB-Team (4) ab und stieg in die nächste Turnierphase auf.

Damit ist die Hauptrundengruppe 1 von Köln komplett. Neben Kroatien, Österreich und den bereits zuvor feststehenden Teams Deutschlands und Ungarns lösten auch Frankreich und Island ihre Tickets - und das noch vor ihren letzten Spielen, weil die Konkurrenz patzte. Die Schweiz verspielte in Gruppe A ihre letzte Chance mit einem 27:29 gegen Nordmazedonien und rutschte ebenso noch auf den letzten Platz zurück wie Serbien nach einem 29:30 in Gruppe C gegen Montenegro. Zum Abschluss gewann Frankreich das Prestigeduell mit Deutschland 33:30, Island verlor gegen Ungarn 25:33.

