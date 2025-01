Ex-Wimbledonsiegerin Vondrousova in Linz dabei

Die Tschechin Marketa Vondrousova in beim Upper Austria Ladies mit dabei.

Das gaben die Organisatoren des WTA500-Events am Sonntag bekannt. Die Tschechin hatte 2023 als erste ungesetzte Spielerin der Tennisgeschichte in Wimbledon triumphiert, wenige Monate davor war sie in Linz bis ins Semifinale gekommen. Im Vorjahr fiel Vondrousova wegen einer Schulter-OP monatelang aus.

