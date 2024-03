Ebelsberg als Sprungbrett

Die Ruhe vor dem alljährlichen Sturm im Frühjahr herrschte gestern auf der ehrwürdigen Reitanlage in Linz-Ebelsberg. "So ein Wetter wie nun würden wir uns für die kommenden Wochen wünschen", frohlockte Helmut Morbitzer draußen am Platz bei herrlichem Sonnenschein.

Doch auch so haben der Hausherr und sein Veranstaltungsteam gut lachen, und das nicht nur, weil ihnen das bezaubernde Pony-Fohlen "Räuberbraut" und Mama "Wolke 7", mit denen man Geld für karitative Zwecke sammeln will, nicht von der Seite weicht. Vor dem Saisonstart nächste Woche beim Linzer Pferdefestival mit einem nationalen Springturnier ist alles startklar.

Investitionen von mehr als 150.000 Euro in die Infrastruktur, darunter modernisierte Tribünen und eine Vergrößerung des Reitplatzes, wurden die letzten Monate getätigt. Ebelsberg soll bei heuer neun geplanten Veranstaltungen über 36 Turniertage erneut eine gute Bühne für die Reiter sein.

Vor allem beim Zweistern-Springen (11.–14. April), dem Dreistern-Event eine Woche später und auch beim CSIO Youth Nationenpreisturnier (1.–5. Mai) wird es zum großen Aufgalopp nationaler und internationaler Leute kommen. Dazu steigt von 26. bis 30. Juni die Staatsmeisterschaft. "Es geht für einige heimische Springreiter, auch bei uns, noch um das Olympialimit", sagt Morbitzer.

Österreichs Mannschaft hat sich bereits einen fixen Teamplatz erkämpft, Asse wie der Sankt Marienkirchner Stefan Eder wollen sich für die nationale Auswahl empfehlen, woraus dann die Nominierungen für Paris erfolgen.

Erfolgreicher Nachwuchs

Um den heimischen Nachwuchs ist es gut bestellt. Morbitzer, Olympia-Teilnehmer 1996, hat die 17-jährige Pettenbacherin Maxima Schweiger unter den Fittichen, die letzte Woche beim Traditions-Fünfstern-Event Saut Hermès unter dem Pariser Eiffelturm auf "Carribaldi" als jüngste Teilnehmerin tolle Leistungen erbrachte. Der 21-jährige Innviertler David Moser schaffte dort mit Schimmelstute "Chocolat Blanc" im U25-Grand-Prix sogar Platz fünf.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.