"Doppelsieg" bei der Sportlerwahl: Gall gewann gleich zwei Etappen

Das "Who is Who" der heimischen Sportwelt war gestern in der Wiener Stadthalle versammelt, wo bei der Lotterien-Sporthilfe-Gala Österreichs Sportler des Jahres gefeiert wurden. Gleich zweimal stand dabei Felix Gall, der als Sieger der Königsetappe der diesjährigen Tour de France im Sommer Sportgeschichte geschrieben hatte, im Rampenlicht. Der 25-jährige Tiroler holte nicht nur den Titel "Sportler des Jahres", er wurde auch als "Aufsteiger des Jahres" auf die Bühne geholt. Bei den Frauen landete die spätberufene Skispringerin Eva Pinkelnig bei der Wahl der österreichischen Sportjournalisten-Vereinigung Sports Media Austria einen Erfolg, als "Mannschaft des Jahres" bekam Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am Abend vor dem heutigen EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien quasi Vorschusslorbeeren.

"Ich hätte mir nicht erwartet, mit meinem Erfolg bei der Königsetappe der Tour de France so eine Begeisterung zu entfachen. Wenn man sich ansieht, wer aller in Österreich diese Trophäe bereits gewonnen hat, ist mir das eine große Ehre", blieb der stets bescheidene Gall auch als frischgebackener Sportler des Jahres recht demütig. Hinter Gall landete sein Tiroler Landsmann Jakob Schubert (Klettern) auf Platz zwei, Dritter wurde mit dem nordischen Kombinierer Johannes Lamparter erneut ein Tiroler. Dass Golf-Profi Sepp Straka das Podest verpasste und nur Vierter wurde, hatte vor der finalen Siegerehrung viel Kritik ausgelöst. Als "Trostpreis" wurde der Ryder-Cup-Sieger für den emotionalsten Sportmoment des Jahres ausgezeichnet. Bei den Frauen verhinderte Pinkelnig mit ihrem Erfolg den vierten Sieg von Anna Gasser, die heuer Zweite wurde. Auf Platz drei landete Mountainbikerin Mona Mitterwallner.

Bei den Parasportlern holten Handbiker Tom Frühwirth und Ski-Ass Veronika Aigner die Titel. Den Special Award teilten sich mit Annemarie Moser-Pröll, Franz Klammer und Hans Krankl drei sehr jung gebliebene 70-Jährige.

Die beste oberösterreichische Platzierung schaffte Berglauf-Weltmeisterin Andrea Mayr als Sechste, Kitzbühel-Sieger Vincent Kriechmayr schwang auf Platz acht ab.

Die Sieger des Jahres 2023

1. Eva Pinkelnig (Skispringen) 803 Punkte, 2. Anna Gasser (Snowboard) 727, 3. Mona Mitterwallner (Mountainbike) 551 Sportler des Jahres: 1. Felix Gall (Radsport) 789 Punkte, 2. Jakob Schubert (Klettern) 543, 3. Johannes Lamparter (Nordische Kombination) 513

1. Felix Gall (Radsport) 789 Punkte, 2. Jakob Schubert (Klettern) 543, 3. Johannes Lamparter (Nordische Kombination) 513 Mannschaft des Jahres: 1. ÖFB-Nationalteam Herren (Fußball) 761, 2. Red Bull Racing (Formel 1) 683, 3. Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri (Synchronschwimmen) 539

1. ÖFB-Nationalteam Herren (Fußball) 761, 2. Red Bull Racing (Formel 1) 683, 3. Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri (Synchronschwimmen) 539 Aufsteiger des Jahres: Gall

Gall Trainer des Jahres: Albena Mladenova (Synchronschwimmen)

Albena Mladenova (Synchronschwimmen) Behindertensportlerin des Jahres: Veronika Aigner (Ski alpin)

Veronika Aigner (Ski alpin) Behindertensportler des Jahres: Thomas Frühwirth (Rad)

Thomas Frühwirth (Rad) Special Olympics: Cornelia Zehner, Hans-Peter Fleck (beide Rad)

Cornelia Zehner, Hans-Peter Fleck (beide Rad) Special Awards: Annemarie Moser-Pröll, Franz Klammer, Hans Krankl

