Dieser Mondseer kann die Segel für Olympia setzen

Der Österreichische Segelverband wird die Reise zu den Sommerspielen nach Frankreich mit neun Athletinnen und Athleten in Angriff nehmen.

Der Verband gab die namentliche Nominierung für die Regatta vor Marseille am Mittwoch bekannt. Im 49er ging der Quotenplatz an Benjamin Bildstein/David Hussl, im Nacra 17 an Tanja Frank und den Mondseer Lukas Haberl.

Das Österreichische Olympische Komitee bestätigte auch den Platz für Lorena Abicht im iQFoil, den sie bei der Last-Chance-Regatta erreichte. Keine Diskussion gab es darüber, dass Lara Vadlau/Lukas Mähr den Quotenplatz im 470er erhalten, sowie Valentin Bontus und Alina Kornelli im Formula Kite.

Die Entscheidung über die Nominierung fällten Verbandspräsident Dieter Schneider, Sportdirektor Matthias Schmid und der Leiter der Technologieabteilung, Doppelolympiasieger Roman Hagara.

