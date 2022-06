"Als ich noch ein Kind war, wollte ich immer dort hinziehen", sagt Alina Kornelli über jenen gelben Bauernhof in Sankt Georgen an der Gusen, an dem sie früher ihre Sommer verbracht hat. Auch weil ihre Oma mütterlicherseits sowie Tante und Onkel dort leben. Vielleicht auch deshalb fühle es sich für die gebürtige Bayerin wie ein Heimspiel an, wenn sie sich beim morgen bis Sonntag stattfindenden Kitefoil Grand Prix auf dem Traunsee mit der Weltelite misst.