Die Segel Richtung Olympia gesetzt

Ausgepumpt, aber glücklich waren Lukas Haberl und Tanja Frank, nachdem sie als Vierte der Segel-EM vor Vilamoura (Por) Österreichs Olympia-Startplatz in der Nacra17-Bootsklasse für die Sommerspiele nächstes Jahr in Paris fixierten. "Guter Speed und smarte Entscheidungen" nannte Haberl als Gründe, warum es für das Duo bei den kontinentalen Meisterschaften so gut lief.