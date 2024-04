Die Titelverteidigerinnen stehen mit dem Rücken zur Wand

Die Oberbank Steelvolleys Linz-Steg liegen in der "Best of 5"-Finalserie um den österreichischen Meistertitel gegen Innsbruck mit 0:2 zurück: Ohne die kränkelnde Kapitänin Sophie Maass verloren die Titelverteidigerinnen auch die Heimpartie 0:3.

"Wir haben die Sätze zwei und drei enger gestaltet, aber Innsbruck hat einfach ein sehr gutes Team", sagte Steg-Trainer Facundo Morando, der gestern riskierte, etwas Neues zu versuchen: Anstatt US-Legionärin Zoe Nunez bot er deren Ersatzfrau Sophia Deisl als Aufspielerin auf.

Die erst seit kurzem 18-Jährige zeigte trotz der Drucksituation keinerlei Anzeichen von Nervosität. "Sie hat ihre Sache richtig gut gemacht", kommentierte Cousine Victoria Deisl. Die Nationalteamakteurin und Vorgängerin als Steelvolleys-Aufspielerin saß mit einer Beinschiene auf der Tribüne. Bei der zuletzt in Finnland engagierten 24-Jährigen war man erst vier Monate nach der OP draufgekommen, dass auch das zweite Kreuzband gerissen war.

Darum bleibt ihr derzeit nur Therapie und ihren Ex-Klub anzufeuern. Auch Morando lobte Sophia Deisl: "Sie spielt schneller als Zoe. Gut möglich, dass sie auch in Innsbruck spielt." Die womöglich entscheidende dritte Partie folgt bereits morgen (17.35 Uhr).

Tiroler zum zwölften Mal Meister

Der Herrenmeister heißt indes zum bereits zwölften Mal Hypo Tirol. Die Innsbrucker ließen Herausforderer Hartberg am Samstag auswärts mit 3:0 keine Chance. Die "Best of 7"-Serie endete mit 4:0. "Wir haben unser wichtigstes Saisonziel erreicht", sagte Kapitän Niklas Kronthaler. Wermutstropfen für Tirol: Mittelblocker Nicolai Grabmüller verletzte sich am Sprunggelenk.

UVC McDonald’s Ried beendete die Saison an sechster Stelle. Die Innviertler verloren im Duell um den fünften und somit letzten Europacupstartplatz das Rückspiel in Graz 0:3 (Hinspiel 1:3).

Autor Reinhold Pühringer Redakteur Sport Reinhold Pühringer

