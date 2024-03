Deutscher Marterer ist Dominic Thiems Erstrundengegner in Estoril

Die beiden bisherigen Duelle mit dem Deutschen hat Thiem in seinen damaligen Glanzzeiten 2017 und 2019 jeweils in zwei Sätzen gewonnen. Setzt er sich gegen den Weltranglisten-102. auch in Portugal durch, würde im Achtelfinale Alejandro Davidovich Fokina auf ihn warten. Der Spanier ist als Nummer vier gesetzt und verfügt über ein Erstrundenfreilos.Estoril. Thiem hatte zuletzt beim Challenger in Zadar gegen Lukas Neumayer eine herbe Zweitrundenschlappe erlitten. Erst später berichtete er von wieder aufgetretenen Schmerzen in seinem seit 2021 lädierten Handgelenk. Jurij Rodionov wurde in Estoril der Chilene Cristian Garin als Auftaktgegner zugelost.

