Der Traum vom Gold wurde Realität

Konfettiregen und Silberware: ausgelassene Stimmung in St. Pölten (APA/Steinmaurer)

Ein lang gehegter Wunsch ist Wirklichkeit geworden: Österreichs Football-Nationalteam hat sich nach zwei Silbermedaillen in den Jahren 2014 und 2018 erstmals zum Europameister gekrönt. Und das in souveräner Manier vor stattlicher Kulisse. Die rot-weiß-rote Equipe deklassierte Finnland in der NV-Arena zu St. Pölten vor 6419 begeisterten Besuchern (darunter Politprominenz wie Vizekanzler Werner Kogler oder Verteidigungsministerin Klaudia Tanner) 28:0 (0:0, 7:0, 7:0, 14:0).

Zum Spieler des Nachmittags kürte sich Wide Receiver Philipp Haun, der drei Touchdown-Pässe fing und 124 sogenannte Receiving Yards verbuchte.

"Wir konnten das Publikum immer gut mitnehmen, unsere Fans hatten einen riesengroßen Einfluss auf den Ausgang", sagte der "MVP". "Es ist wunderbar, dass wir alle, die auf dieser langen, gemeinsamen Reise mitgewirkt haben, einen schönen EM-Ring bekommen. Den haben wir uns, glaube ich, redlich verdient", sagte Haun: "Wir wussten: Wenn wir unser Niveau spielen, kann uns niemand schlagen."

Cheftrainer Max Sommer zeigte sich enorm erleichtert: "Es ist ein fantastischer Tag in der Verbandsgeschichte. Dieser Abschluss mit einem großartigen Team, das sich so entwickelt hat, so zusammengeschweißt ist, ist ganz speziell. Es erfüllt mich mit Stolz, jener Headcoach zu sein, der dieses Projekt endlich vollendet hat."

Sein Gegenüber Mikko Koikkalainen zog den Hut vor den Österreichern: "Gratulation, sie waren besser. Das Publikum hatte großen Einfluss. Die Leute waren so laut, dass unsere Calls (Ankündigung der Spielzüge von außen, Anm.) schwer verständlich waren."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.