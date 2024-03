Der nächste Dämpfer für Dominic Thiem

So hatte sich Dominic Thiem seinen Neustart nach der Trennung von Coach Benjamin Ebrahimzadeh nicht vorgestellt. Dem 30-jährigen Lichtenwörther, der beim Challenger in Szekesfehervar topgesetzt ist, merkte man die fehlende Matchpraxis deutlich an. Das war letztlich einfach zu wenig. Der ehemalige US-Open-Champion haderte auf dem Weg zur 3:6, 4:6-Niederlage in der ersten Runde gegen den weitgehend unbekannten polnischen Qualifikanten Daniel Michalski, der nur die Nummer 295 der Welt ist, mehrmals mit sich.

Thiem war nur ein Schatten seiner selbst, obwohl er einen guten Start (2:0-Führung) erwischt hatte. Auf dem eher langsamen Sandplatz in der Halle unterliefen dem Niederösterreicher, der im ATP-Ranking auf Position 91 steht, viel zu viele unerzwungene Fehler. Thiem hat schon weit härter, druckvoller und präziser agiert. Es war ein seltsames Spiel, in dem Thiem mit seinen Breakmöglichkeiten verschwenderisch umging. Von insgesamt sieben nützte er nur eine.

Touring-Coach Karlis Lejnieks mit seinem Schützling Dominic Thiem Bild: Archiv

Der Trainereffekt blieb vorerst aus. Dominic wird jetzt wieder von seinem Vater Wolfgang Thiem gecoacht, auf der Tour begleitet ihn der ehemalige lettische Profi Karlis Lejnieks, der einst Weltranglisten-347. war. Thiem bestritt sein erstes ATP-Match seit den Australian Open. Am 15. Jänner war er Felix Auger-Aliassime (Can) in Melbourne nach hartem Kampf in fünf Sätzen unterlegen. Das damalige Niveau war deutlich höher als jenes jetzt in Ungarn.

Auf Thiem wartet extrem viel Arbeit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.