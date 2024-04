Das Basketball-Derby zwischen Wels und Gmunden beginnt erst um 18 Uhr

Das ursprünglich für heute, 17.30 Uhr, angesetzt gewesene 113. Basketball-Derby in der Platzierungsrunde zwischen den Raiffeisen Flyers Wels und den OCS Swans Gmunden wird erst um 18 Uhr angepfiffen. Die Verspätung ist auf den intensiven Osterreiseverkehr zurückzuführen. Das Schiedsrichter-Team steckt im Stau und wird die Raiffeisen-Arena in der Dragonerstraße 50 verspätet erreichen.

Beide Lokalrivalen stehen nach Niederlagen in der vergangenen Runde unter Zugzwang. Das Rennen um das Play-off-Heimrecht ist hart umkämpft. Gmunden verlor ohne den erkrankten Nationalspieler Toni Blazan zuhause 61:72 gegen Traiskirchen. "Wir brauchen viel mehr Energie in der Defensive und müssen unseren Gameplan in der Offensive durchziehen", sagte Jakob Lohr.

Die Flyers, die 22 1/2 Stunden mehr Erholungszeit hatten, waren bereits am Freitag Spitzenreiter Klosterneuburg auswärts unglücklich 66:68 unterlegen. Beide Teams haderten mit den Leistungen der Unparteiischen, die 55 Fouls gesehen haben wollten. "Leider gab es für den österreichischen Basketballsport nur Verlierer", stellte Wels-Coach Sebastian Waser maßlos enttäuscht fest. Jetzt richtet sich der Blick auf das Derby: "Ein Spiel gegen Gmunden ist immer etwas Besonderes. Durch die enge Tabellenkonstellation und die anstehenden Play-offs bekommt es nochmals extra Brisanz."

Das weiß auch Flyers-Akteur Gavrilo Tepic: "Es ist ein Highlight in einem Hexenkessel. Wir hoffen dabei, in unserem Spiel nicht ausgebremst zu werden." Gmunden-Kapitän Daniel Friedrich stellt sich auf einen intensiven Fight ein: "Wir müssen physisch und mental bereit sein, über 40 Minuten aggressiv zu spielen."

An die 1000 Besucher werden erwartet.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos