Dabei sein ist alles bei der Gala-Nacht

Prominenter Neuzugang auf der Gästeliste der OÖN-Gala-Nacht des Sports im Linzer Brucknerhaus, die am 9. Februar den Höhepunkt der heimischen Ballsaison markiert: Auch Sport-Minister Werner Kogler wird dabei sein, wenn der Sport in diesem stimmungsvollen Konzertsaal einmal die erste Geige spielt.

Das Thema passt zum Ressort des Vizekanzlers, werden doch die wichtigsten Großveranstaltungen des Jahres, die Fußball-EM in Deutschland und die Olympischen Sommerspiele in Paris, zwei bestimmende Themen bei den Talk-Runden mit dem Moderations-Duo Silvia Schneider und Tom Walek sein.

Olympisch bewegt sollten drei Power-Frauen sein, für die das Brucknerhaus eine Raststation auf dem Weg nach Paris ist. Ruder-Ass Magdalena Lobnig, die bei Olympia in Tokio Bronze gewann, kommt auf Einladung ihres Sponsors Gottfried Wurpes (Technogym) nach Linz. Heimvorteil haben die oberösterreichischen Olympia-Starterinnen Susanne Gogl-Walli – regierende Sportlerin des Jahres 2023 – und Liu Jia. Das Tischtennis-Ass hat bereits fünf Olympia-Einsätze hinter sich, in Paris könnte sie das halbe Dutzend vollmachen, wenn sie noch die Qualifikations-Hürde schafft.

Nur einen Olympia-Start hat Franz Klammer gebraucht, um zur Sportlegende zu werden. Der Goldmedaillen-Gewinner von Innsbruck 1976 hat zuletzt in Kitzbühel und beim Nightrace in Schladming einige Ehrenrunden gedreht. Der "Einkehrschwung bei der Gala-Nacht, die einmal mehr von der Oberbank als Presenting Sponsor unterstützt wird, ist vorläufig die letzte Party anlässlich seines im Dezember gefeierten runden Geburtstages. "Kaiser Franz" wird in Linz einige Akteure des Ski-Zirkus treffen.

Klammers Ex-Teamkollege Hans Enn ist dabei, auch Slalom-Ass Reinfried Herbst wird auf dem Tanzparkett glänzen. ÖSV-Urgestein Hans Pum ist ohnehin Gala-Stammgast. Sein Gala-Debüt wird hingegen Thomas Preining absolvieren. Der DTM-Champion wird vorher am Wochenende beim 24-Stunden-Rennen in Daytona Gas geben.

