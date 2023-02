Da war es nur noch eine: Grabher in Linz nun Solistin

Eine "Turnierwoche der Superlative" kündigte Sandra Reichel für das Upper Austria Ladies in Linz an. Die 32. Auflage, die heute (ab 10 Uhr) mit der Finalrunde der Qualifikation und dem Hauptbewerb im Design Center so richtig durchstartet, hat mit der Weltranglisten-Siebenten Maria Sakkari, Australian-Open-Champion Sofia Kenin oder Doppel-Olympiasiegerin Katerina Siniakova auch heuer zahlreiche Top-Namen am Start. Österreichs Hoffnungen lasten seit gestern nur noch auf den, zugegeben durchtrainierten, Schultern von Julia Grabher.

Hartes Los: Auf Empfehlung ihres Trainers Günter Bresnik trainierte die Vorarlbergerin, die sich letztes Jahr erstmals in ihrer Karriere unter die Top-100 der Weltrangliste vorschob, in der Saisonvorbereitung auch mit Österreichs Zehnkämpfer Dominik Distelberger. "Das hat mir auf jeden Fall neue Welten eröffnet in puncto Fitness", sagt Grabher. Für ihren Erstrundenauftritt in Linz, der voraussichtlich am Mittwoch steigt, war das Losglück gestern bei der Ziehung im Ars Electronica Center aber nicht unbedingt auf der Seite der 26-Jährigen. Mit der US-Amerikanerin Madison Brengle wartet die Nummer 80 der Welt. "Leichte Gegner kriegst du bei dieser Top-Besetzung ohnehin nicht", so Grabher.

Frühes Aus: Sechs ÖTV-Spielerinnen wollten die Chance nützen, über die Qualifikation ins Hauptfeld einzuziehen. Barbara Haas blieb aber auch bei ihrem schon neunten Linz-Auftritt erfolglos, unterlag Viktoriya Tomova glatt mit 2:6, 1:6. Ihre oberösterreichischen Kolleginnen Melanie Klaffner (6:7, 4:6 gegen Dalma Galfi) und die erst 17-jährige Johanna Hiesmair (3:6, 2:6 gegen Andrea Gamiz) scheiterten ebenfalls. Und auch Sinja Kraus, Alina Michalitsch sowie Veronika Bokor blieben hängen.

Spätes Highlight: Der Linzer Tennis-Klassiker ist auch für seine gesellschaftlichen Ereignisse während der Turnierwoche bekannt. Den Anfang macht heute Abend die traditionelle Players’ Party. "In Linz immer ein Highlight", frohlockt Turnierbotschafterin Babsi Schett.

Autor Dominik Feischl

