Jetzt live: Schaffen Dominic Thiem und Co noch die Davis-Cup-Sensation?

Die Wien-Doppel-Sieger Alexander Erler und Lucas Miedler haben am Sonntag mit einem Außenseiter-Erfolg Österreichs Chance auf einen Davis-Cup-Triumph über Kroatien am Leben erhalten. Erler/Miedler besiegten nach einem 1:50-Stunden-Krimi Ivan Dodig/Nikola Mektic in der Qualifikationsrunde in Rijeka mit 6:3,7:6(11) und verkürzten damit gesamt auf 1:2.

Damit hat Dominic Thiem im Anschluss im Duell der Nummern 1 mit Borna Coric die Möglichkeit zum Ausgleich. Erler/Miedler nutzten in einem dramatischen zweiten Durchgang erst den fünften Matchball und wehrten selbst drei Satzbälle der Gastgeber ab. Will Österreich das "Wunder von Rijeka" noch schaffen, muss die Truppe von Kapitän Jürgen Melzer aber beide noch ausständigen Singles gewinnen.

Der Liveticker vom Davis Cup, präsentiert von tennisnet.com:

