"Hatte Angst um meine Kinder": Verleumdungs-Kampagne gegen Marathon-Superstar

Wenige Wochen vor den Olympischen Spielen in Paris, wo Kipchoge auf seinen schon dritten Titel losgehen will, hat der Lauf-Superstar ganz andere Probleme.

Lesen Sie auch: Dieser Mann hat gegen die FIFA einen 23 Jahre langen Rechtsstreit gewonnen

"Als ich gesehen habe, dass Menschen auf Social Media geschrieben haben, ,Eliud hat etwas mit dem Tod des Jungen zu tun’, war ich schockiert. Das war die schlimmste Nachricht meines Lebens", erklärte Eliud Kipchoge in einem emotionalen Interview mit der BBC.

"Ich habe viele schreckliche Nachrichten bekommen: Mein Trainingscamp soll angezündet werden, meine Investments in der Stadt sollen brennen und auch meine Familie. Das ist nicht passiert, aber so ist die Welt. Ich bekam Angst um meine Kinder, wenn sie zur Schule gingen und wieder zurück", erzählte Eliud Kipchoge, der sagte, er habe durch die falschen Beschuldigungen ungefähr 90 Prozent seiner Freunde verloren.

Mehr zum Thema Mehr Sport Frühere Linz-Siegerin untergetaucht - Wo ist Camila Giorgi? LINZ. Einst gehörte Camila Giorgi zu den Top-30 der Tennis-Weltrangliste, gewann 2018 das WTA-Turnier in Linz. Frühere Linz-Siegerin untergetaucht - Wo ist Camila Giorgi?

"Das tat sehr weh zu merken, dass auch von ihnen derartige Dinge kamen. Ich traue niemandem mehr." Beim Tokio-Marathon kam der Doppel-Olympiasieger im März deshalb auch nicht über Rang zehn hinaus. "Ich konnte vor dem Rennen aufgrund der Situation drei Nächte lang nicht schlafen und bin noch nie aus solch einer schlechten Position heraus einen Marathon gelaufen." Kipchoge hatte noch in Wien 2019 in einem nicht rekord-konformen Rennen die Zwei-Stunden-Barriere im Marathon durchbrochen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Kiptum, der in Chicago 2023 die Weltbestmarke auf sagenhafte 2:00:35 Stunden geschraubt hatte. saß nach Polizeiangaben selbst am Steuer des Wagens, der gegen 23 Uhr Ortszeit in Kaptaget im südwestlichen Hochland Kenias von der Straße abkam - einer Region, in der viele kenianische Langstreckenläufer trainieren. In dem Fahrzeug saßen außerdem Kiptums aus Ruanda stammender Trainer Garvais Hakizimana sowie eine Begleiterin. Hakizimana kam bei dem Unfall ebenfalls ums Leben, die Frau wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper