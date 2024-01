Bitteres EM-Ende: ÖHB-Handballer unterlagen Island

Für Österreich hat das Märchen bei der Handball-EM in Deutschland kein Happy-End.

Lesen sie auch: Das sind die wichtigsten Regeln im Handball

Die Auswahl von Teamchef Pales Pajovic unterlag im letzten Hauptrundenspiel am Mittwoch in Köln Island 24:26. Für das Halbfinale hätte es einen Sieg sowie Schützenhilfe gebraucht. Die genaue Endplatzierung Österreichs stand erst nach den übrigen Partien im Laufe des Mittwochabends fest.

Mykola Bilyk und Co. boten auch im letzten Hauptrundenauftritt eine kämpferische Leistung. Nach einer Schwächephase Ende roch es in der Pause mit 8:14 bereits nach einer Vorentscheidung zugunsten Islands. Die Österreicher drehten nach der Pause aber richtig auf, gingen in der 43. Minute sogar in Führung (16:15).

Mehr dazu in Kürze...

Mehr zum Thema Mehr Sport Mehr Sport Handball-Nationalteam: Was macht Wien so viel besser als der Rest Österreichs? Zwei Drittel von Österreichs EM-Team schaffte in Wien den Sprung in den Profi-Handball. Oberösterreich geht leer aus Handball-Nationalteam: Was macht Wien so viel besser als der Rest Österreichs?

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper