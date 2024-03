Basketball: Österreichs NBA-Pionier Pöltl muss nach Fingeroperation "einige Zeit pausieren"

Pöltl hatte sich die Verletzung beim 111:106 seiner Toronto Raptors gegen die Charlotte Hornets am Sonntag zugezogen.

"Zunächst habe ich nicht mit einer ernsthaften Verletzung gerechnet, nach einer Untersuchung hat sich jedoch herausgestellt, dass ein Band gerissen und eine OP notwendig ist", so Pöltl. Der Eingriff am Dienstag sei "gut verlaufen". Pöltl hatte sich die Verletzung beim 111:106 seiner Toronto Raptors gegen die Charlotte Hornets am Sonntag zugezogen. Eigenen Angaben zufolge kollidierte er unglücklich mit Brandon Miller und renkte sich dabei den kleinen Finger der linken Hand aus. Der 28-Jährige musste zum dritten Mal seit Jahresbeginn vorzeitig vom Feld.

Pöltl äußerte in der Aussendung Bedauern darüber, dass er nun schon zum zweiten Mal in dieser Saison pausieren müsse. "Das ist sehr schade, weil ich dem Team nicht auf dem Court helfen kann, die Entwicklung trotz der Änderungen im Kader sehr positiv ist und ich auch persönlich gut drauf war. Verletzungen gehören zum Sport leider dazu, in meiner bisherigen Karriere bin ich bisher zum Glück von Gröberem verschont geblieben. Ich freue mich jetzt schon auf die Rückkehr auf den Court."

