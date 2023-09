So nimmt der Linz-Marathon Tempo auf

Seit einigen Tagen ist das Onlineportal für alle Bewerbe des 22. Oberbank Linz Donau Marathons am 6. und 7. April 2024 geöffnet, schon Monate vor der größten Breitensport-Veranstaltung des Landes ist der Zulauf groß. Das könnte auch daran liegen, dass am Marathon-Sonntag erstmals der "Generali 5K" ausgetragen wird, ein neuer Einsteiger-Bewerb über fünf Kilometer. Der Start dieses "Quickies" ist auf der Unteren Donaulände beim Linzer Brucknerhaus, das Ziel wird wie bei den anderen Laufbewerben der Hauptplatz sein. Natürlich wird es auch für die Fünf-Kilometer-Läuferinnen und -Läufer eine Finisher-Medaille und Erfrischungen in der Ziellabe geben.

Eine weitere Innovation ist ein Brückenschlag zur Kultur anlässlich des Brucknerjahres 2024. Unter dem Titel "Sinfonie des Laufens" wird auf der Strecke eine "Bruckner-Meile" eingebaut. Der Marathon-Sonntag am 7. April 2024 ist hier noch ein "Probegalopp", offiziell eröffnet wird die als permanente Laufstrecke eingerichtete "Bruckner-Meile" zwischen dem Brucknerhaus und dem Linzer Dom erst am 15. September 2024 mit dem "1. Anton Bruckner Lauf". Auch für diese Premiere kann man sich online bereits registrieren.

Fortgesetzt wird beim 22. Oberbank Linz Donau Marathon auch der vor Jahren eingeschlagene Weg in Richtung Nachhaltigkeit. Als Ziel ist hier die Zertifizierung als "Green Event" definiert. Das ist für eine Großveranstaltung, bei der insgesamt mit 15.000 Aktiven gerechnet wird, keine leichte Aufgabe. Auf der Strecke wird es beispielsweise keine PET-Flaschen mehr geben. Alle Getränke werden in Papierbechern ausgegeben. Auch beim Verkehrskonzept werden die Weichen so gestellt, dass das Marathon-Wochenende einen möglichst grünen Fußabdruck hinterlassen wird.

Lauftreffs ab November

Eine besondere Service-Leistung des Linz-Marathons wird auch dieses Mal wieder angeboten. Am 4. November (9 Uhr, Parkbad Linz) findet der erste LIVA-Lauftreff mit Ex-Profi Günther Weidlinger statt. Der erste Oberbank-Lauftreff mit Tempomacher Gerhard Hartmann ist am 18. November. Die Teilnahme an sämtlichen Lauftreffs ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.

Alle Infos und Nennungen: www.linzmarathon.at

