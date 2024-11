Marathon-Kick-off mit einer Rekordläuferin

Bis zu 240 Kilometer spult die österreichische Marathonrekordhalterin Julia Mayer in Trainingswochen ab. Sie hat Mut zur Langsamkeit, liegt oft auf der Couch – und liebt schwarzen Knoblauch. Beim Kick-off zum 23. Oberbank Linz Donau Marathon am 28. Jänner (18.30 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung auf linzmarathon.at) im Oberbank Donau Forum gewährt sie Einblick in ihr Erfolgsrezept und macht das Publikum im Live-Talk zusammen mit dem Extremläufer Christian Schiester und Laufsportlegende Michael Buchleitner (dreimaliger Olympia-Teilnehmer) bereit für 2025. Der Linz-Marathon steigt am 13. April.

Überhaupt sind Disziplin und Planung wesentliche Eckpfeiler ihrer Karriere. "Ich orientiere mich sehr langfristig über die nächsten vier Jahre. 2028 möchte ich bei den Olympischen Spielen wieder starten. Bis dahin werde ich mich in Richtung 2:22, 2:23 steigern müssen. Aber ich bin auf meine 2:26:43 (Valencia-Marathon 2023, Anm.) schon extrem stolz."

Bei einer Körpergröße von 1,59 Metern hat Mayer ein Wettkampfgewicht von 47 bis 48 Kilogramm. Ihr Körperfettanteil liegt bei neun Prozent. Gibt es Hausmittel, auf die sie schwört? "Schwarzer Knoblauch ist gesund und schmeckt super. Ich hau mir die ganze Knolle rein." Und wie regeneriert die Spitzensportlerin? "Ich liege die meiste Zeit daheim auf der Couch oder im Bett." Und dann geht’s wieder los.

