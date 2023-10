Leichtathletin Verena Mayr: Trennung nach 14 Jahren

Österreichs Siebenkampf-Rekordhalterin Verena Mayr und ihr Coach Wolfgang Adler gehen künftig getrennte Wege. Dies gaben die Sportlerin und der Coach in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Das Gespann blickt auf eine 14-jährige Zusammenarbeit zurück. Rekorde auf nationaler und internationaler Ebene mit dem Höhepunkt der WM-Bronzemedaille 2019 in Doha stehen auf der Erfolgsliste, zudem der immer noch gültige Siebenkampfrekord.

"Es war eine Zusammenarbeit, die geprägt von intensiver, konsequenter Arbeit, viel Fleiß und Hingabe war und bis zum internationalen Durchbruch 2015 viel Geduld erforderte. Es ist uns stets gelungen, das gemeinsame zu finden, uns zusammenzutun und die bestmögliche Leistung zu erreichen", blickten Mayr und Adler zurück.

Mayr ist nach einer schwierigen Verletzungspause wieder auf dem Weg zu alter Stärke. Sie wird mit neuen Impulsen und in einem neuen Umfeld ihre Karriere fortsetzen. Adler ist in die Schweiz übersiedelt und arbeitet dort als Coach Developer für Swiss Athletics und Athletiktrainer bei Swiss Sliding.

"Der Schritt in die Schweiz ist mir nicht leicht gefallen, insbesondere weil ich in Österreich mit Verena eine tolle Athletin entwickeln und betreuen durfte. Unsere gemeinsamen Erfolge waren prägende Ereignisse, die ich nie vergessen werde. Letztendlich haben private Veränderungen und die Aussicht auf neue, spannende berufliche Aufgaben den Ausschlag gegeben", so Adler.

