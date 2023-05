Willi Wahlmüller kehrt in die OÖ-Liga zurück

Die Rückkehr von Willi Wahlmüller in die OÖ-Liga ist perfekt! Die OÖN hatten bereits über die mögliche Rückkehr des 56-Jährigen zum ASK St. Valentin berichtet - jetzt gab auch der Klub aus der höchsten Liga des Bundeslandes bekannt: Der Noch-Coach von Landesligist St. Florian wird ab Sommer den Verein aus Niederösterreich übernehmen.

Für Wahlmüller ist es nicht nur ein Comeback in der OÖ-Liga, sondern auch beim ASK: Im Frühjahr 2019 hat Wahlmüller St. Valentin nach einem Jahr Richtung Vorwärts Steyr verlassen. In der kommenden Saison wird er Peter Riedl nachfolgen. Der im Sommer auslaufende Vertrag des 40-Jährigen wird nach vier Jahren nicht mehr verlängert.

