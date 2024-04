Munderfings Trainer kann auch Tore schießen

1. Klasse Ost: Wegen eines Wechselfehlers – die OÖN haben berichtet – verlor die Union Adlwang drei Punkte: Sportlich hatte das Team von Trainer Gerhard Mandl die 1b-Mannschaft von Vorwärts Steyr/ATSV 2:1 besiegt, wegen einer unerlaubten vierten Auswechslung wurde die Partie aber mit 3:0 für Steyr strafverifiziert. Bitter: Am Samstag ließ Adlwang beim 3:3 in Hofkirchen im Titelrennen erneut Punkte liegen, ist schon fünf Punkte hinter Leader Haidershofen zurück.

2. Klasse Nordmitte: Auch die Partie zwischen der SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau und Kefermarkt wurde strafverifiziert. Die Hausherren bekamen einen 3:0-Sieg zugesprochen, weil die Gäste nach 24 Minuten bei einem 0:1-Rückstand abgetreten waren.

2. Klasse Südwest: Versöhnliches Osterwochenende für Munderfings Trainer Philipp Penninger: Nachdem der 35-Jährige mit der Kampfmannschaft in der Landesliga West eine 1:5-Niederlage gegen Spitzenreiter Gmunden hinnehmen musste, durfte er sich zumindest mit dem 1b-Team gegen die Union Feldkirchen bei Mattighofen über einen 3:1-Erfolg freuen. Zum ersten Mal in dieser Saison half Penninger bei der zweiten Mannschaft der Braunauer aus und trat dabei gleich als zweifacher Torschütze in Erscheinung.

Autor Raphael Watzinger