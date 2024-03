1:3 - SPG Wels verpatzt den Regionalliga-Auftakt

Den Start in das Frühjahr der Fußball-Regionalliga hat sich die SPG Wels bestimmt ganz anders vorgestellt: Mit einem Sieg gegen Schlusslicht WAC-Amateure wollte man Tabellenführer Voitsberg unter Druck setzen – am Ende ging der Auftakt völlig schief: Die Mannschaft von Trainer Emin Sulimani verlor trotz 1:0-Führung durch späte Gegentore (86., 93.) 1:3.

Da der Aufstiegsrivale aus der Steiermark 3:1 in Weiz gewann, wurde der Vorsprung auf das Team aus der Messestadt sogar auf neun Punkte ausgebaut. Ein Top-Start in das neue Jahr gelang Wallern: Die Trattnachtaler bleiben nach dem 5:1 gegen Bad Gleichenberg erster Voitsberg-Verfolger. Einen 1:0-Derbyerfolg feierten die LASK Amateure – obwohl Peter Michorl in der 13. Minute einen Elfmeter vergeben hatte. Marco Schabauer erzielte in der 67. Minute das Goldtor für die Schwarz-Weißen.

Auf den jüngsten Drittliga-Trainer hoffen im Abstiegskampf die Jungen Wikinger Ried. Der 29-jährige Julian Baumgartner wurde im Winter zum neuen Chefcoach des Amateurteams des Innviertler Zweitligisten ernannt – im Herbst war Baumgartner noch als Kapitän auf dem Rasen aktiv gewesen. „Ich habe mich schon früh für das Trainergeschäft interessiert, jetzt ist es aber doch eine Spur früher als gedacht gekommen“, sagt der Jungtrainer, der seine gemachten Erfahrungen jetzt an die Youngsters der Rieder weitergeben will: "Ich war damals also in einer ähnlichen Situation, als ich von der Akademie in den Erwachsenenfußball gekommen bin. Ich kann mich gut in die Spieler hineinversetzen, glaube, dass ich der richtige Mann für die Aufgabe bin."

Schlusslicht gegen Vorletzter

Mit einer richtungsweisenden Partie startet die OÖ-Liga in das Frühjahr: Schlusslicht SPG Wels 1b empfängt den Vorletzten Pregarten. "Es ist aber kein Schicksalsspiel. Es gibt auch danach noch 14 Runden. Wir werden einen langen Atem beweisen müssen", sagt Pregarten-Trainer Dominik Nimmervoll, der im Kampf um den Klassenerhalt davon ausgeht, zumindest drei Teams hinter sich lassen zu müssen.

Damit das gelingt, hat Pregarten sein Team im Winter noch einmal verstärkt: Mit Tobias Pellegrini, Imran Sadriu oder Oliver Peterseil holte der Klub namhafte Neuzugänge. Auch der heutige Gegner aus Wels hat im Winter-Transferfenster nachgelegt. "Wir haben einiges verändert", sagt Wels-Coach Jürgen Schatas. Der größte Trumpf seines Teams: "Keiner rechnet mehr mit uns."

Der Drittletzte Bad Ischl war bereits heute im Einsatz, verlor gegen Edelweiss Linz 1:3. Die Top-Teams Weißkirchen und Bad Schallerbach trennten sich 0:0.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger