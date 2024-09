Oberösterreich sucht die nächsten Trainerinnen

Der OÖ Fußballverband bittet zur ersten Fortbildung für angehende Trainerinnen: Am 28. September wird in Obertraun interessierten Teilnehmerinnen in Theorie- und Praxiseinheiten wichtiges Fachwissen vermittelt, das für die adäquate Abwicklung eines Trainings notwendig ist. Dazu zählen die Grundlagen der Trainingsorganisation, der methodische Aufbau, die wesentlichsten Inhalte und Coachingpunkte.

"Trainerinnen sind der Schlüssel dafür, um noch mehr weibliche Aktive für Fußball zu begeistern, zumal ein Mädchen in der Trainerin auch eine Vertrauensperson sieht. Ein Ziel des Verbandes ist es daher, mehr Trainerinnen auszubilden. Die erstmalige Durchführung einer Fortbildung nur für Frauen ist eine spannende Maßnahme, von der wir uns viel versprechen", erklärt OÖFV-Direktor Raphael Koch.

"Nur positive Erlebnisse"

Bereits jetzt ist die Vorfreude groß: "Ich finde es toll, dass es dieses Angebot jetzt auch für Frauen gibt", sagt mit Tanja Scheureder eine der Teilnehmerinnen. Die Co-Trainerin der U10 beim FC Union Steinerkirchen ist eine echte Quereinsteigerin: "Ich hatte nie einen Bezug zum Fußball, bis meine Kinder vor einem Jahr damit angefangen haben. Der Trainer dieser Nachwuchsmannschaft war alleine, und ich habe mich dazu entschieden, ihn zu unterstützen." Mit dem neuen Verbandsangebot will sie ihren Horizont erweitern: "So ein Eintageskurs geht sich zeitlich leicht aus, danach kann ich entscheiden, ob ich noch weitere Ausbildungen machen will."

Die positiven Erlebnisse mit ihrem Nachwuchsteam kann Scheureder aber bereits jetzt keiner nehmen: "Ich hatte anfangs etwas gemischte Gefühle, ob mich die männlichen Trainerkollegen etwas belächeln. Bis jetzt habe ich aber nur gute Erfahrungen gemacht und positive Erlebnisse gehabt."

