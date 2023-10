Nach Trainer-Rücktritt: Pregarten mit Lebenszeichen

"Vielleicht verwandelt ein anderer Trainer alles wieder ins Positive", hatte Samir Gradascevic in der Vorwoche nach seinem Rücktritt als Trainer von OÖ-Ligist SPG Pregarten gesagt. Zumindest ein kleines Lebenszeichen konnte sein ehemaliges Team am vergangenen Wochenende geben: Gegen Edelweiss Linz gelang ein 2:2. Bitter: Der Ausgleich der Gäste durch Sinisa Markovic fiel erst in der 90. Minute. "Der späte Ausgleich hat richtig wehgetan. Es rennt aktuell vieles gegen uns, wir haben super gespielt. Trotzdem muss man sagen, dass das Unentschieden in Ordnung geht", bilanzierte Pregarten-Obmann Martin Brandl, der trotz der ernüchternden Bilanz von nur einem Saisonsieg seinen Ex-Coach lobt: "Alleine die Entscheidung seines Rücktritts zeigt, dass ihm das Team am Herzen liegt und er einer der bewundernswertesten Menschen ist." Einen Tag vor dem Edelweiss-Spiel hatte der Klub den 45-Jährigen im privaten Rahmen auch noch verabschiedet.

Am Wochenende fungierte Marco Roser – unter Gradascevic noch Co-Trainer – als Interimscoach. Eine langfristige Lösung mit Roser ist allerdings kein Thema. Brandl: "Er will vorerst lieber noch in der zweiten Reihe bleiben." Die Suche nach einem Nachfolger läuft, beim Profil des neuen Manns hat Brandl eine Wunschvorstellung: "Wir hätten die Idee, einen jungen, aufstrebenden Trainer zu holen."

Omerovic mit vier Toren

Richtig krachen ließ es Resul Omerovic beim 4:1-Auswärtssieg von Ostermiething in Friedburg. Der Stürmer erzielte alle vier Tore – und schloss damit zu zwei Mannschaftskollegen auf: In dieser Saison ist es bis dato lediglich Julien-Lee Richter (beim 4:1 gegen Perg) und Benjamin Taferner (4:2 gegen Weißkirchen) gelungen, vier Treffer in einem Spiel zu erzielen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Pregarten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.