Linzer Futsal-Duo: Siegen oder fliegen

Edelweiss-Stürmer Kenan Ramic (re.) ist am Wochenende auch in der Halle im Einsatz (Gepa)

Spannender könnte der Kampf um den Finaleinzug in der 1. ÖFB Futsal-Liga nicht sein – und mit dem FC Diamant Linz und dem FC Ljuti Krajisnici ist ein Duo aus der Stahlstadt mittendrin statt nur dabei.

In den Best-of-three-Halbfinalserien zwischen Diamant Linz und Klagenfurt sowie Ljuti Krajisnici und Stella Rossa steht es 1:1, womit am Sonntag im dritten Duell die Entscheidung fällt. "Es lautet die Devise: siegen oder fliegen. Wir müssen wieder ans Limit gehen und werden in einer hoffentlich vollen Halle zu hundert Prozent fokussiert sein", sagt Diamant-Sportchef Sanid Salai vor dem Heimspiel in der SHS Kleinmünchen (15 Uhr).

Schwieriger ist die Situation beim Linzer Stadtrivalen, der erst seit der vergangenen Saison im Futsal-Oberhaus vertreten ist. Auswärts beim amtierenden Vize-Meister Stella Rossa (Sporthalle Südstadt, 16 Uhr) kämpfen die Linzer auch für ein mögliches Linzer Derby um den Meistertitel im Endspiel.

Zwischen Rasen und Halle

Für einige Kicker wird das Wochenende doppelt herausfordernd: Die Edelweiss-Kicker Kenan Ramic und Saldin Pezic stehen etwa morgen in der OÖ-Liga in Micheldorf auf dem Rasen und sind am Sonntag bei Futsal-Klub Ljuti Krajisnici in der Halle im Einsatz. "Ideal ist es nicht, weil sie jeden Tag eine Belastung haben. Edelweiss geht natürlich vor, aber es gibt keine Überschneidungen. Wir akzeptieren das", sagt Edelweiss-Coach Stefan Kuranda.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

